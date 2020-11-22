قسد تسلم دفعة جديدة من السجناء لوجهاء عشائر الشدادي

تلبية لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية الشدادي، قوات سوريا الديمقراطية تفرج، اليوم، عن دفعة جديدة من السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء في بلدات ونواحي دير الزور ومركدة.

القيادي في مجلس الشدادي العسكري، جسور عامودا، نوه إلى أن الإفراج أتى تلبية لمطالب وجهاء وشيوخ العشائر، بعد ثبات عدم تلطخ أيديهم بالدماء.

وشملت الدفعة التي أفرجت عنها قوات قسد ٢٣ سجينًا من مناطق مركدة والصور في ريف مدينة دير الزور.

وقبل مغادرة السجناء مع الوجهاء إلى ذويهم، تم التأكد منهم على أنهم تسلموا كافة أماناتهم دون نقصان، وسؤالهم أمام الوجهاء عن طريقة المعاملة فترة سجنهم، حول ما إذا تعرض لهم أحد بأي سوء.

المُفرَج عنهم أكدوا للوجهاء حسن المعاملة وعدم تعرض أي جهة لهم بالعنف.

(ب د/هـ ن)

ANHA