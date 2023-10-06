قسد ترد على الهجمات التركية وتُردي 5 جنود أتراك قتلى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً حول عمليتين نفذتها القوات ضد قواعد جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"في إطار عمليات رَدِ قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية المشروعة على هجمات واعتداءات الاحتلال التُركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا؛ نفَذت قواتنا عمليتين عسكريتين ضُدَ قواعد الاحتلال التُركي. حيث استهدفت قواتنا، يوم أمس الخميس، بعمليتين نوعيتين قاعدتي الاحتلال التُركي “باب الفرج” و”عبد الحي” المتمركزة في المناطق المُحتلَة شمال بلدة “تل تمر”، ما أسفر عن مقتل خمسة من جنود للاحتلال التُركي وإصابة العشرات".

(ف)