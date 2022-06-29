قسد تقضي على متزّعمين كانا يحضران لهجمات في الحسكة

قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان نشره اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي، إن وحدات مكافحة الإرهاب التّابعة للقوات، نفّذت صباح اليوم الأربعاء، عمليّة أمنيّة ضد خليّة نائمة لداعش في ريف دير الزور.

وأضاف "حاصرت وحداتنا عناصر الخليّة الإرهابيّة، ووجَّهت لهم أمراً بتسليم أنفسهم، إلا أنَّهم بدأوا بإطلاق النار على مقاتلينا، ما استدعى الرد عليهم بالمثل، لتندلع اشتباكات، أدَّت إلى مقتل متزّعمين اثنين من أعضاء الخليّة الإرهابيّة".

حسب المعلومات التي جمعتها القوات عن الخلية "فإنَّها كانت تُعِدُّ تحضيراتها لتنفيذ أعمال إرهابيّة وهجمات في الحسكة وريفها".

(س ر)