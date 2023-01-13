قسد تقضي على مرتزقين اثنين لداعش خلال عملية أمنية في ريف دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه مقتل مرتزقين لداعش خلال عملية أمنية نفذتها في ريف دير الزور الشرقي، جاء فيه:

"تستمر قواتنا في مكافحة وملاحقة عناصر خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، عبر تكثيف عمليات الملاحقة والمداهمة لأوكارها ومخابئها السرية وإفشال مخطّطاتها الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار شمال وشرق سوريا.

وبتاريخ 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، عملية أمنية ضد خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي بريف دير الزور الشرقي.

العملية تمت بمشاركة ودعم من قوات التحالف الدولي، حيث رصدت قواتنا خلية إرهابية للتنظيم الإرهابي في ناحية “الصبخة” بريف دير الزور، كانت تَنشط في دعم الإرهاب، وتُشارك في تنفيذ العمليات الإرهابية بدير الزور.

أثناء العملية؛ فرضت قواتنا طوقاً أمنياً محكماً حول المنزل الذي وجدت فيه الخلية الإرهابية المؤلفة من عنصرين اثنيْن، ووجّهت لهما نداءً بالاستسلام، ولكنهما رفضا النداء، وحاول أحدهما الفرار، فيما بدأ الآخر المتحصّن داخل المنزل بإطلاق النار، ما دفع قواتنا للاشتباك معه، والذي أسفر عن مقتل الإرهابيين الاثنين وتفجير حزامٍ ناسف.

خلال العملية تم مصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزتهم، وهي كالتالي:

1 – مسدّس عدد /2/.

2 – كمية من طلقات المسدس".

(ل م)