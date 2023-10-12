قسد تقضي على جنود للاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات انتقامية

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً على الموقع الرسمي للقوات، ذكر فيه، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأشارت القوات أنه " وبتاريخ التّاسع والعاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأوَّل الجاري؛ وبهدف الانتقام لشُهداء مدينة “ديريك”، والذِّكرى السَّنويّة لاحتلال مدينتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين؛ نفَّذَت قوّاتنا سلسلة من العمليّات العسكريّة ضدَّ قوّات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته".

وجاءت تفاصيل العمليّات على الشَّكل التّالي بحسب ما ذكره البيان:

"1 – استهدفت قوّاتنا بتاريخ 09 أكتوبر/ تشرين الأوَّل، قاعدة للاحتلال التُّركيّ مقابل قرية “صيدا” بريف “عين عيسى” بالأسلحة الثَّقيلة، وأسفرت العمليّة عن مقتل جندي تركيّ وجرح آخر. كما تَمَّ تدمير نظام الرّادار وكاميرات المراقبة في القاعدة، إضافة إلى تدمير نقطة للحراسة والمراقبة.

٢ – بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأوَّل؛ استهدفت قوّاتنا بالأسلحة الثَّقيلة قاعدة للاحتلال التُّركيّ في قرية “الدِّبس” بريف عين عيسى، وأسفرت العمليّة عن إصابة /3/ جنود للاحتلال، ولم يَتُمّ التعرُّف على أعداد قتلى قوّات الاحتلال في هذه العمليّة. كما تَمَّ إصابة عربة عسكريّة مصفَّحة وتحصيناتها أيضاً".

(سـ)