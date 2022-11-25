قسد تقضي على 6 مرتزقة كانوا يحضّرون لهجوم على قرية بزركان

بحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فإنه "في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وخلال ساعات الليل، حاول مرتزقة الاحتلال التركي شن هجوم على قرية “بوبي” التابعة لناحية زركان. وفي رد قواتنا عليهم؛ اندلعت اشتباكات بين قواتنا ومرتزقة الاحتلال، قتل فيها اثنان من المرتزقة، ولم تحصل أي خسائر من جانب قواتنا".

بعد فشل الهجوم؛ انسحب المرتزقة نحو قرية “أم عشبة”، فلاحقتها القوات ونفذت عملية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية عن مقتل أربعة مرتزقة. وكانت حصيلة خسائر المرتزقة ستة قتلى. بحسب الموقع الرسمي لقسد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 12 من جنود جيش الاحتلال التركي و8 من مرتزقته في عمليات رد نفذتها في إطار حقها في الدفاع المشروع.

(س ر)