قسد تقبض على متزعم لداعش بريف دير الزور الشرقي ينقل الانتحاريين ويزودهم بالمتفجرات

بحسب الموقع الرسمي للقوات، فقد نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية جديدة بدعم من التحالف الدولي، بالقرب من بلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور.

العملية استهدفت متزعماً محلياً لدى داعش، كان ينشط في نقل أعضاء الخلايا وبخاصة الانتحاريين منهم، كما يعمد لتزويدهم بالأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيذ تفجيرات في مناطق من ريفي الحسكة ودير الزور، ومناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، على ما أفاد الموقع.

وأكد أنه تمت مداهمة المكان والقبض على المتزعم المطلوب في منزله بقرية الدامان بالقرب من بلدة البصيرة، وعثر خلال تفتيش المنزل على مستودع للأسلحة والمتفجرات، وجرت مصادرة المحتويات من أسلحة رشاشة ومخازن وألبسة عسكرية.

(س ر)