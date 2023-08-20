أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، نشره على الموقع الرسمي للقوات.

وخلال البيان أعلنت إلقاء القبض على متزعم خلية تابعة لمرتزقة داعش، خلال عملية أمنية للوحدات الخاصة في منطقة العزبة بريف دير الزور الشرقي.

البيان أشار إلى أن المرتزق الذي تم إلقاء القبض عليه كان له تواصل مع " قادة وأمراء داعش ضمن مناطق سري كانيه المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها".

وجاء في نص البيان :

"تستمرُّ عمليّات قوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، ضدَّ خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ في مختلف مناطق شمال وشرق سوريّا، عبر ملاحقتها وتنفيذ العمليّات الأمنيّة الخاصَّة ودَكِّ أوكارها وإلقاء القبض على عناصرها.

وفي هذا الإطار؛ نفَّذَت الوحدات الخاصَّة التّابعة لقوّاتنا، عمليّة أمنيّة، يوم أمس السَّبت، بمنطقة “العزبة” بريف دير الزور الشَّرقيّ، استهدفت خلالها خليّة إرهابيّة لتنظيم “داعش”.

جرت العمليّة بعد مراقبة ومتابعة دقيقة لنشاطات الخليّة الإرهابيّة، وبدعمٍ برّيٍّ وجوّيٍّ من قوّات التَّحالف الدّوليّ، وتمكَّنت قوّاتنا من إلقاء القبض على أحد قياديّي الخليّة الإرهابيّة، ليُنقَلَ بعدها إلى التَّحقيق.

القياديُّ الإرهابيُّ كان له نشاط بارز في نقل المتفجّرات وأدوات صناعتها، إلى جانب تأمين الذَّخائر والأسلحة والمُعدّات التِّقنيّة العسكريّة للخلايا لتنفيذ عمليّات إرهابيّة تستهدف فيها قوّاتنا والعاملين في مؤسَّسات الإدارة الذّاتيّة والمدنيّين أيضاً. إضافة إلى نشاطه في تزويد عوائل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابيّ داخل مُخيَّم الهول ببطاقات شخصيّة ووثائق مزوَّرة بهدف تهريبهم للخارج، فضلاً عن نقله وإدخاله أسلحة إليهم.

كما ضبطت قوّاتنا بحوزته وثائق ومستندات وتسجيلات تُثبت تواصله وتنسيقه مع “قادة” و ”أمراء” التَّنظيم الإرهابيّ ضمن مناطق سري كانيه/ رأس العين المُحتلَّة من قبل قوّات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته.

وتؤكِّدُ قوّاتنا على تصميمها في العمل لاستئصال شأفة الإرهاب من مناطق شمال وشرق سوريّا، والقضاء على مصادر تمويله، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها، وإحباط كُلّ الهجمات والمخطَّطات الهادفة إلى زعزعة أمن أهاليها".

(سـ)