قسد تقبض على مرتزقين اثنين من خلايا داعش في الحسكة

وقال الموقع الرسمي للقوات إن الوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي، على أحد متزعّمي خلايا تنظيم داعش الإرهابي النشطة في شمال وشرق سوريا، وذلك خلال عملية أمنية في ريف مركدة جنوب الحسكة".

وبحسب الموقع، فقد جرى القبض على المطلوب الذي ينشط في نقل الأسلحة وإيصالها إلى الخلايا وتزويد التنظيم بمعلومات لتنفيذ الاغتيالات وزعزعة الاستقرار في المنطقة وتم مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزته.

ووفقاً له، فإن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قبضت في عملية منفصلة وبدعم من التحالف الدولي على عضو مهم في خلية لتنظيم داعش ينشط في تهريب أسر عناصر وقادة داعش من مخيم الهول، ويعمل ضمن خلية أمنية مسؤولة عن الاغتيالات داخل المخيم خلال عملية مشتركة في قرية الصاوي بريف الهول شرق الحسكة، وجرت مصادرة معدات تقنية كانت بحوزته".

وأكد الموقع أن هذه العمليات تأتي ضمن النشاط المشترك والمستمر بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب لإرساء وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

(س ر)

ANHA