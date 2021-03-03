QSD تنظم احتفالية لأسر الشهداء في تربه سبيه

تحت شعار "الشهداء هم فلسفة الحياة الحرة " نظمت كتيبة الشهيد روبار قامشلو التابعة لقوات سوريا الديمقراطية احتفالية تكريمية لأسر الشهداء في ناحية تربه سبيه.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة، ألقت بعدها القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، برفين حسن، كلمة قالت فيها: " قوات سوريا الديمقراطية تستمد قوتها من الشهداء وعوائل الشهداء وحضورهم اليوم في هذه الاحتفالية محل فخر واعتزاز".

واستذكرت القيادية يوم العالمي للمرأة، وأكدت أن "وجود المرأة في كافة المجالات يثبت أن ثورة شمال وشرق سوريا ثورة حرية المرأة".

وبيّنت برفين حسن:" إن تكاتف المجتمع جنبًا إلى جنب يزيد قوة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة التي أثبتت أن المرأة قادرة على تغيير المجتمع والوقوف في وجه الأعداء".

وبدورها ألقت الإدارية في مجلس ناحية تربه سبيه، كلارا آدسا، كلمة توجهت فيها بالشكر إلى قوات سوريا الديمقراطية لتنظيمها الاحتفالية لأسر الشهداء، وباركت دماء الشهداء على عوائلهم وأكدت أن الشهداء كانوا وما زالوا شمعة من أجل الإنسانية والحرية.

وأكدت كلارا أن تكاتف المكونات استطاعت الوقوف ضد الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا، ونوهت إلى الدور الذي أثنى عليه القائد عبدالله أوجلان على دور الشهداء في حماية الوطن و حماية المجتمع.

وبعد الانتهاء من الكلمات، عرضت قوات سوريا الديمقراطية سنفزيونًا يحاكي عن دور الشهداء خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وتخللت الاحتفالية بتقديم عروض موسيقية للفنان هيثم خليل.

(كروب/م ح)

ANHA