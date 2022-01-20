قسد تنشر معلومات أولية بخصوص الهجوم على سجن غويران

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية معلومات أولية حول مايجري في حي غويران ومحيط السجن في مدينة الحسكة، وقال المركز: "تتعامل قواتنا والأجهزة الأمنية المختصة مع استعصاء جديد ومحاولة فرار نفذها ارهابيو داعش المعتقلين في سجن غويران بالحسكة بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة من قبل خلايا التنظيم الإرهابي بالقرب من مؤسسة “السادكوب” لتخزين وتوزيع المواد البترولية والقريبة من السجن، وعقب ذلك حدثت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي مع عناصر لخلايا التنظيم الإرهابي تسللوا من الأحياء المجاورة.

سننشر التفاصيل لاحقاً".

(ل)

ANHA