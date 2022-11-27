قسد تنشر حصيلة يوم 26 من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، كشف حصيلة يوم 26 تشرين الثاني الجاري من هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

"دخل العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا يومه الثامن، حيث يواصل الاحتلال قصف المنطقة بالطائرات الحربية والمدفعية والدبابات، تسبب بأضرار مادية كبيرة في المنشآت الخدمية ومزارع السكان. هذا العدوان هو مثال واضح وصريح على جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال بشكل متعمد ومتكرر.

وفيما يلي تتمة حصيلة العدوان ليوم 25 تشرين الثاني، إضافة إلى حصيلة يوم 26 تشرين الثاني:

تتمة حصيلة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1– منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “أم الكيف، الكوزلية، الدردارة، الطويلة، وأم الطويل” إلى قصف بأكثر من /15/ قذيفة مدفعية ثقيلة.

ب – عامودا:

استهدفت قرى “تل الورد، الأسدية، وبوبي” إلى قصف بـ/6/ قذائف مدفعية ثقيلة، إضافة إلى أسلحة الدوشكا.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

قصفت كل من قرى “الزيارة، زور مغار، تل أحمد منير، كوران، خرب بيسان، وبلدة الشيوخ فوقاني” إلى /12/ قذيفة هاون.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “الهوشان، عفدوكه، سفيان، وتل خان” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة والهاون والدبابات.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرية “الفاطسة” بريف بلدة عين عيسى إلى قصف بـ/10/ قذائف مدفعية.

د – منبج:

تعرضت قرية “قورت ويران” إلى قصف بقذيفتي مدفعية.

حصيلة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني:

1 – منطقة عفرين والشهباء:

تعرضت قرى “شوارغه، تنب، طاط مراش، المالكية، مرعناز، علقمية، مياسه، صوغوناكه، بينه/ إبين، آقيبه/ عقيبة، قنيطرة، تل عنب، سموقه، تل المضيق، شيخ عيسى، بيلونية، منغ، تل حجار، زيوان، شعالة، سد الشهباء، وبلدة تل رفعت” إلى قصف بأكثر من /311/ قذيفة مدفعية، و/117/ قذيفة هاون، و/5/ قذائف دبابات.

وفي قرية “تل المضيق” بمنطقة الشهباء، حاول المرتزقة شن هجوم تم إفشاله.

قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي قرى شوارغة ومنغ.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “عبوش، شيخ علي، الدردارة، الكوزلية، وتل اللبن” إلى قصف بـ/11/ قذيفة مدفعية.

ب – عامودا:

تعرضت كل من قرى “تل الورد، خربة الشعير، رابيطاط، الزهيرية، بوبي، الأسدية، ووادي كورا” إلى قصف بـ/15/ قذيفة مدفعية و/3/ قذائف هاون، وكذلك إلى استهداف بأسلحة الدوشكا.

وبحلول ساعات الصباح، وفي محاولة من مرتزقة الاحتلال التركي شن هجوم على مناطقنا؛ اجتمعوا في قاعدة “عبد الحي” التابعة لبلدة “زركان”. فشنت قواتنا هجوماً على مجموعة المرتزقة بحدود الساعة /4.30/ صباحاً، وأسفرت العملية عن مقتل مرتزقين اثنين وجرح ستة آخرين.

ج – ديرك:

تعرضت قرى “عين ديوار، خراب رشك، ومعبر سيمالكا” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى “غريب، البياضة، جارقلي، الزيارة، قره موغ، زور آفا، زور مغار، غولتب، جيشان، سفتك، الإذاعة، مزرعة داود، وبلدة الشيوخ فوقاني” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. وقد أسفر القصف عن جرح عنصر من قوات حكومة دمشق في قرية جارقلي.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “عفدوكه، الدبس، الهوشان، خان، قرطل، ومخيم عين عيسى” إلى قصف بقذائف الهاون وأسلحة الدوشكا.

ج – عين عيسى:

تعرضت قرية “الفاطسة” إلى قصف بـ/5/ قذائف مدفعية.

د – منبج:

تعرضت قرى “قورت ويران، التوخار، وجبل الحمام” إلى قصف بـ/7/ قذائف هاون و/4/ قذائف مدفعية ثقيلة.

ه – التروازية:

بلدات “أم البراميل، والكَنطري” تعرضتا إلى قصف بـ/6/ قذائف دبابات".

(س ر)