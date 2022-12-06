قسد تنشر حصيلة هجمات الاحتلال التركي ليوم 5 كانون الأول 2022

جاء ذلك خلال بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أصدره اليوم الثلاثاء، كشف فيه حصيلة يوم 5 كانون الأول الجاري من هجمات جيش الاحتلال التركي التي ازدادت وتيرتها منذ ليلة 19- 20 تشرين الثاني المنصرم.

وجاء في نص البيان:

"تواصل مدفعية الاحتلال التركي ودباباته قصف مناطق شمال وشرق سوريا بما فيها منازل المدنيين والأراضي الزراعية، حيث حوّل الاحتلال المنشآت المدنية والمنازل إلى أكوام من الركام، وذلك في زركان ومناطق الشهباء وكوباني، حيث وثقت كاميرا الصحفيين والنشطاء الإجرام التركي بحقّ المنطقة وسكانها.

تتمة حصيلة 04 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قرى “تل اللبن، الكوزلية، وصوامع أم الكيف” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وأسلحة الدوشكا.

2 – زركان:

تعرضت قرى “بوبي، دادا عبدال، محرمله، وبلدة زركان” إلى /31/ مرة قصف بقذائف الهاون، إضافة إلى استهدافها بأسلحة الدوشكا.

وردت قواتنا على مصادر الهجمات بشكل مستمر وحالاً.

2 – منطقة الفرات:

أ – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “كور حسن، العريضة، والصليبي” مرتين لقصف بالمدفعية الثقيلة، و/4/ مرات إلى قصف بقذائف الهاون، إضافة إلى أسلحة الدوشكا.

ب – عين عيسى:

استهدفت شرق البلدة بأسلحة الدوشكا، إضافة إلى قذائف أخرى.

حصيلة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “الشيخ هلال، حربل، سموقه، منغ، الشيخ عيسى، كفرنايا، سد الشهباء، كفر قارص، بينه/ إبين، صوغوناكه، آقيبه/ عقيبة، ميّاسه، الشوارغه، الإرشادية، وبلدة تل رفعت” إلى /33/ مرة قصف بالمدفعية الثقيلة، و/30/ مرة قصف بقذائف الهاون.

كما استهدفت طائرة مسيرة قرية “عين دقنه” أيضاً.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “أم الكيف، تل اللبن، الكوزلية، الشيخ علي، وصوامع أم الكيف” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وأسلحة الدوشكا.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى “زور مغار، جارقلي، كوران، خراب بيسان، جيشان، خاني، قره موغ، وبلدة الشيوخ” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “تل خان، الدبس، أبو صرة، كور حسن، زنوبيا، والطريق الدولي (M4)”، مرتين لقصف بالمدفعية الثقيلة و/3/ مرات لقصف بقذائف الهاون.

ج – منبج:

استهدفت قريتا “كرهيوك، والكاوكلي”، /7/ مرات لقصف بالمدفعية الثقيلة".

(س ر)