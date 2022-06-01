قسد تنفي أي صله لقواتها بالقصف الذي تعرضت له مدينة كري سبي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً نشر على موقعها الرسمي نفت فيه أي صلة لقواتهم بالقصف الذي تعرضت له مدينة كري سبي اليوم.

وجاء في نص البيان: "نشرت صفحات تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته أنباء كاذبة تدعي تنفيذ قواتنا لقصف صاروخي استهدف مدينة تل أبيض المحتلة، نؤكد أن قواتنا لم تنفذ أية عملية في تلك المنطقة خلال الساعات الماضية. المصادر الميدانية تؤكد تعرض مركز المدينة إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة مجهولة".

وكانت مصادر محلية ذكرت لوكالتنا أن مواقع لمرتزقة تركيا تعرض لقصف بواسطة طيران مجهول ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.

(ك)

ANHA