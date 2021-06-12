قسد تنفي أي علاقة لها بالقصف الذي طال عفرين مساء اليوم

وتعرّض مركز مدينة عفرين مساء اليوم، لقصف مجهول المصدر، فيما نسبت بعض وسائل الإعلام القصف إلى قوات سوريا الديمقراطية.

مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي نفى في تصريح صحفي لوسائل الإعلام أي علاقة لقواتهم بالقصف.

وجاء في نص الصريح الإعلامي:

نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً غير صحيحة حول عملية استهداف لمركز مدينة عفرين مساء اليوم، ونُسبت إلى قواتنا. أننا في قوّات سوريا الديمقراطية نؤكد على أنه ليس لدينا أيّ تواجد في تلك المناطق، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخصّ قواتنا".