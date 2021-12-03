قسد تنفي ادعاءات وسائل الإعلام حول استهداف قواتها قاعدة للاحتلال التركي في ريف تل تمر

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان نشره اليوم الجمعة:

"نؤكد أن الأخبار المتداولة حول تنفيذ قواتنا عملية تسلل افتراضية في منطقة “عزيزة” بريف تل تمر الشمالي واستهداف قاعدة للاحتلال التركي كاذبة جداً، وأن قواتنا لم تقم بأي عملية في تلك المنطقة خلال الأيام الماضية.

كما ادعت وسائل إعلام أن قواتنا برفقة قوات التحالف الدولي ضد داعش قامت بعمليات مداهمة في منطقة ديرك / المالكية؛ بحثاً عن أشخاص نفذوا هجوماً افتراضياً ضد قافلة للتحالف الدولي ضد داعش. نؤكد أن تلك المعلومات كاذبة، حيث لم تقم قواتنا بأي عملية بحث في تلك المنطقة، كما لم تتعرض أي قافلة للتحالف الدولي إلى أي هجوم هناك خلال الأعوام الماضية إلى هذه اللحظة".

(ف)