قسد تلقي القبض على متزعم لداعش في ريف دير الزور الشرقي

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي، أن الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية في ريف الدور الشرقي، ودعمتها قوات التحالف الدولي.

وقال المركز الإعلامي إن العملية جرت في قرية الحجة بالقرب من بلدة البصيرة، واستهدفت " متزعماً محلياً بمرتزقة داعش"، كان ينشط نقل وتهريب مرتزق داعش، كما ساهم في نقل فارّين من سجن الصّناعة بالحسكة، خلال الهجوم الذي تعرَّض له من قبل خلايا داعش في النِّصف الأخير كانون الثاني الماضي من العام الجاري.

هذا وعثرت القوات أثناء تفتيش منزله وبحسب الخبر الذي نشرته قسد، عثر على أسلحة رشاشة ومسدس وبعض المعدات والوثائق التي كانت بحوزته.

(سـ)

ANHA