قسد تلقي القبض على مرتزقين من داعش في منبج

ووفق الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي، فإن المرتزقين شاركا في العديد من الهجمات الإرهابية وتمت عملية القبض عليهما بدعم من التحالف الدولي.

المركز أشار إلى أن أحد المرتزقين يدعى ماجد محمد الهلال، انضم إلى صفوف داعش عام ٢٠١٦، وعمل ضمن كتيبة التحصينات ومن ثم المكتب الطبي وتم تكليفه بالعديد من المهام ضمن داعش، بقي في صفوف داعش حتى القضاء على آخر معاقله في بلدة الباغوز ومن هناك تمكن من الهرب، وتوارى عن الأنظار لفترة طويلة إلى أن تمّ القبض عليه.

والآخر يدعى حسين حسن الشريف وانضم هو الآخر إلى داعش عام ٢٠١٦ وعمل في مكتب (الزكاة)، هرب من منبج بعد تحرير المدينة من قبل المجلس العسكري لمدينة منبج، وظل يعمل بشكل سري مع داعش قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات.

(سـ)