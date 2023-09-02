قسد تلقي القبض على مرتزق لداعش في ريف الحسكة

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن المرتزق ألقي القبض عليه في بلدة الدشيشية بريف ناحية الشدادي جنوبي الحسكة، وذلك خلال عملية جرت بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG).

المركز الإعلامي أشار أنه ضبط بحوزته أسلحة ومعدات عسكرية، وجاء في نص الخبر المنشور:

"وفي إطار عمليّة تعزيز الأمن التي أطلقتها قوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، لمكافحة ما تبقّى من فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ، ومحاربة العناصر التي تُخِلُّ بالأمن العام وتنشر الفوضى في دير الزور؛ نَفَّذَت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، وبالتَّعاون مع قوّات التَّحالف الدّوليّ وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، يوم أمس الجمعة، الأوَّل من سبتمبر/ أيلول الجاري، عمليّة أمنيّة دقيقة، استهدفت إلقاء القبض على أحد عناصر خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ في بلدة “الدّشيشة” التّابعة لـ”الشدّادي”، جنوبيّ الحسكة.

العمليّة جرت بدعمٍ ومراقبة جوّيّة من قبل قوّات التَّحالف الدّوليّ، وتمكَّنت خلالها وحداتنا من محاصَرَةِ مكان تواجد الإرهابيّ وإلقاء القبض عليه.

والإرهابيُّ المقبوض عليه كان ينشَطُ في تهريب وتزويد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابيّ بالأسلحة.

وخلال العمليّة تَمَّت مصادرة عدد من الأسلحة والمُعِدّات العسكريّة التي كانت بحوزته، وهي كالتّالي:

1 – سلاح كلاشينكوف عدد /1/.

2 – مخازن سلاح كلاشينكوف عدد /5/.

3 – هواتف ذكيّة عدد /2/.

4 – قنابل يدويّة عدد /3/.

وتؤكِّدُ قوّاتنا أنَّها ستواصل عمليّاتها ضدَّ التَّنظيم الإرهابيّ، عبر توجيه ضربات قاصمة له لاجتثاثه من جميع مناطق شمال وشرق سوريّا، وإحلال الأمن والاستقرار فيها".

(سـ)