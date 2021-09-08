قسد تلقي القبض على مجموعة تمتهن التهديد والابتزاز لتحصيل الأموال من الأهالي

وأفاد مراسلنا من المنطقة أن وحدات من قوات سوريا الديمقراطية تمكنت اليوم من إلقاء القبض على كل من (ز خ -ب ع – م ع) المتهمين بابتزاز السكان من خلال فرض الإتاوات عليهم والتهديد بقتل كل من لا يدفع.

وقال مصدر عسكري في بلدة ذيبان، ٥٠ كم شرق دير الزور إن “أفراد الخلية كانوا يهددون السكان بالقتل إذا لم يدفعوا أموالاً لهم”.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا بالقيام بأكثر من ثماني عمليات ابتزاز في بلدة ذيبان، “كما اعترفوا بتعذيب المدنيين الذين رفضوا دفع مبالغ مالية بذريعة أن لديهم أموالاً تستحق دفع الزكاة”.

ولم يذكر المصدر إن كان للمعتقلين علاقة بخلايا داعش، رغم أن جباية الأموال باسم “الزكاة” من أساليب خلايا داعش.

وضبطت القوات بحوزة من ألقي القبض عليهم أسلحة كلاشنكوف ومسدساً حربياً وهواتف محمولة “تحوي ملفات وتسجيلات تثبت تواصلهم مع مدنيين لطلب مبالغ مالية وتهديدهم بالقتل”، بحسب المصدر نفسه.

(ث عل)

ANHA