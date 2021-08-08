قسد تلقي القبض على عنصرين من خلايا داعش بريف الشدادة

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن العملية جرت قرب منطقة تل الجاير في الريف الشرقي لمدينة الشدادة بدعم من قوات التحالف الدولي.

وأضاف المركز أنه "نشط العضوان الإرهابيان في عمليات جمع المعلومات والتخطيط للاغتيالات وتسهيل تنقلات عناصر داعش بين مناطق رأس العين وريف دير الزور، حيث تمت مصادرة معدات تقنية ومستندات كانت بحوزتهما".

وتأتي هذه العملية استمراراً للعمل المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمنع نشاط تنظيم داعش والخلايا الإرهابية التي تعمل على تقويض جهود الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.

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ANHA