قسد تلقي القبض على عنصرين من خلايا داعش المسؤولين عن الاغتيالات

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن "وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية وبدعم جوي من قوات التحالف الدولي ألقت القبض على عضوين في خلية لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية جرت في بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي فجر اليوم الثلاثاء".

وأضاف المركز: "كان العضوان الإرهابيان ينشطان في عمليات الاغتيال واستهداف النقاط الأمنية والعسكرية، والترويج للتنظيم وتسهيل تنقلات العناصر الإرهابية، بحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المركز أنه "خلال العملية تمت مصادرة معدات ووثائق كانت بحوزة الإرهابيين".

(ل)

ANHA