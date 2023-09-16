قسد تلقي القبض على عنصر من خلايا مرتزقة داعش في ريف دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً على موقعه الرسمي، اعلن من خلاله القاء القبض على أحد عناصر خلايا مرتزقة داعش في عملية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقسد، وبالتَّعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG) وقوّات التَّحالف الدّوليّ.

المركز الإعلامي أشار أن العملية نفذت ففي قرية البو نيتل التابعة لبلدة الصور في ريف دير الزور الشرقي، منوهة أنها جرت في يوم الجمعة، 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد مراقبة جوّيّة دقيقة من قبل قوات التحالف الدولي,.

وأكد " أن القوات المشاركة تمكنت من القاء القبض على العنصر الإرهابي والذي كان ينشط بتزويد عناصر التنظيم الإرهابي بالأسلحة والذّخيرة بالإضافة الى تمويلهم لتنفيذ العمليّات الإرهابيّة في المنطقة".

هذا وخلال العمليّة صادرت الوحدات كميّة من الأسلحة والمعدّات العسكريّة كانت بحوزته وهي:

– بندقيّة كلاشينكوف من طراز “AK– 47” عدد /2/

-مسدس عدد /2/

-مخازن مسدس /5/

– هواتف ذكيّة عدد /3/

– مخازن بندقيّة كلاشينكوف من طراز “AK – 47” عدد /1/

– منظار عسكري عدد /1/

(سـ)