قسد تلقي القبض على أحد المتورطين في شبكات تهريب أسر داعش من مخيم الهول

بحسب بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطي، فقد "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عملية أمنية في الريف الشرقي للحسكة".

وخلال العملية ألقت الوحدات القبض على "إرهابي متورط في شبكات تهريب عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول وتأمين الأسلحة للعناصر الإرهابية" على ما أفاد البيان.

وأضاف البيان الذي نشر اليوم الخميس، قائلاً "خلال العملية؛ تَمت مصادرة عدة أسلحة ومعدات عسكرية وأجهزة هواتف ذكية كانت بحوزته. وهي كالتالي:

1 – أسلحة كلاشينكوف عدد /1/.

2 – جعب عسكرية عدد /1/.

3 – عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.

4 – عدد من الهواتف الذكية".

(س ر)