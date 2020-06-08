قسد تلقي القبض على 8 مرتزقة بينهم عضو سابق في تنظيم القاعدة

تستمر قوات سوريا الديمقراطية، بالتقدم والقضاء على خلايا مرتزقة داعش، في إطار حملة ردع الإرهاب التي أطلقتها بناء على نداءات من وجهاء عشائر الحسكة ودير الزور لتخليصهم من عناصر خلايا داعش التي زادت من نشاطها في الفترة الأخيرة.

وخلال تمشيطها للمنطقة الواقعة في الريف الشمال الشرقي لدير الزور والقريبة من الحدود العراقية – السورية، تمكنت قوات الكوماندوس من إلقاء القبض على 8 من عناصر خلايا مرتزقة داعش، بينهم عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي أُدرج اسمه في قائمة الإرهاب الدولية.

وبحسب ما نقله مراسلنا عن قادة في الحملة، فإن اثنين من المرتزقة لبنانيو الأصل، تم القبض عليهما في منطقة الروضة القريبة من الحدود.

كما واستولت قوات الكوماندوس على أسلحة وذخيرة، تضمنت "كلاشنكوف عدد 4، مسدس عدد 2، أجهزة تحكم عن بعد عدد 5 وكمية من الذخائر والمخازن".

ويذكر أن قوت سوريا الديمقراطية كانت قد ألقت القبض على 20 مشتبه بأنهم من عناصر داعش فجر اليوم، وذلك في ريف ناحية الصور بمحافظة دير الزور.

(ب ر/سـ)

ANHA