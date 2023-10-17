قسد تلقي القبض على 4 مرتزقة من داعش في ريف دير الزور

وأشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن وحدات مكافحة الإرهاب وبالتَّعاون مع قوّات التَّحالف الدّوليّ، نفذت يوم أمس الاثنين، 16 تشرين الأوَّل عمليَّتين أمنيَّتين دقيقتين ضدَّ خلايا داعش في بلدة “الشّحيل” بريف دير الزور الجنوبيّ.

وأكد المركز الإعلامي أنه " وخلال العمليتين تمكَّنت الوحدات من إلقاء القبض على أربعة عناصر من الخليّة المُستهَدَفة، حيث كان أفرادها ينشطون في تهريب وتزويد تنظيم “داعش” الإرهابيّ بالأسلحة والذَّخيرة وتجهيز العبوات النّاسفة للقيام بعمليّات إرهابيّة تَستهدف فيها قوّاتنا والمؤسَّسات المدنيّة، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وخلال العمليَّتين صادرت الوحدات عِدَّةَ أسلحة ومُعدّات عسكريّة كانت بحوزة المرتزقة، وهي كالتّالي:

1 – سلاح كلاشينكوف عدد /1/.

2 – قنابل يدويّة عدد /2/.

3 – عبوات ناسفة عدد /1/.

4 – هواتف ذكيّة عدد /8/.

5 – هواتف عاديّة عدد /1/.

6 – أجهزة إنترنت “راوتر” عدد /2/.

7 – ثبوتيّات ووثائق شخصيّة.

8 – عدد من المُعدّات العسكريّة.

(سـ)