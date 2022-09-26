قسد تلقي القبض على 4 من مرتزقة داعش في الرقة 3 منهم تسللوا من سري كانيه المحتلة تركياً

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد "ألقت الوحدات الخاصة القبض على ثلاثة من مرتزقة داعش كانوا قد تسللوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا في وقت سابق من مدينة سريه كانيه المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

وبعد عملية تعقب ومراقبة دقيقة، داهمت الوحدات أحد المنازل في مدينة الرقة كانت العناصر الإرهابية تتخذه للتخطيط وتحضير العبوات الناسفة، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عناصر الخلية الإرهابية بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة العبوات الناسفة، حيث تلقوا التدريب في المناطق المحتلة.

وفي عملية أخرى، ألقت الوحدات الخاصَّة في قوُّات سوريا الديمقراطيَّة القبض على عضو في خلايا تنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليَّة أمنيَّة جرت في ريف مدينة الرَّقة.

العمليَّة جرت بدعم من قبل التَّحالف الدَّولي وبمراقبة جويَّة لموقع الهدف، الذي تمت مداهمة مكان وجوده في مزارع قرب بلدة الكرامة شرقي الرَّقة، وتم تفتيش منزله والعثور على وثائق ومعدَّات كانت بحوزته.

الهدف كان ينشط سابقاً في نقل الأسلحة لصالح تنظيم داعش، ويقوم بتسهيل تحرّكات القادة والعناصر، وعمل كذلك في تأمين طرق التَّهريب والتَّنقل لخلايا داعش بهدف تنفيذ عمليَّات إرهابيَّة في مناطق وفترات زمنيَّة مختلفة".

(ف)