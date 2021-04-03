قسد تلقي القبض على 4 من مرتزقة داعش في الكسرات بدير الزور

هذا وألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على أربعة من مرتزقة داعش في بلدة الكسرات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن المرتزقة هم:

"إسماعيل عواد السلطان من مواليد 1962 ويسكن في حمار الكسره ريف دير الزور الغربي، صالح إسماعيل العواد من مواليد عام 1997، ويسكن في حمار الكسره في ريف دير الزور الغربي، محمود حسن الحمد من مواليد 1998، ويسكن في حمار الكسره ريف دير الزور الغربي والمرتزق رعد هرماس الحميد الحماده من مواليد عام 1993، ويسكن في قرية شهابات".

هذا وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على حزام ناسف ومقتنيات عسكرية بحوزة المرتزق الأخير "رعد الحماده".

يشار إلى أن خلايا مرتزقة داعش، قد نشطت مؤخرًا في ريف دير الزور، منفذة عمليات الاغتيال التي تطال الأهالي ووجهاء عشائر المنطقة والشخصيات الاعتبارية فيها.

(س ر)

ANHA