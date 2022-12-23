قسد تلقي القبض على 3 مرتزقة من خلايا داعش في ريف دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، أعلن فيه إلقاء القبض على 3 من مرتزقة داعش في ريف دير الزور، جاء فيه:

"ضمن مهام وعمل قوّاتنا لمكافحة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ وضرب أوكاره ومخابئه؛ نفّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، وبمشاركة ودعم من قوّات التَّحالف الدّوليّ، عمليّة أمنيّة، يوم أوَّل أمس الثُّلاثاء، 21 ديسمبر/ كانون الأوَّل الجاري، في بلدة “الدّشيشة” بريف دير الزور.

تَمَّ خلال العمليّة القبض على ثلاثة إرهابيّين من تنظيم “داعش” الإرهابيّ، ممَّن كانوا يعملون على تهريب عوائل تنظيم “داعش” الإرهابيّ من مُخيَّم “الهول”، إضافة إلى تزويد خلايا التَّنظيم في بلدة “الهول” بالأسلحة لشَنِّ عمليّات إرهابيّة ضُدَّ المُخيَّم.

وصادرت قوّاتنا كميّةً من الأسلحة والمُعدّات العسكريّة وأجهزة هواتف ذكيّة كانت بحوزتهم، وهي كالتّالي:

1 – سلاح كلاشينكوف عدد /2/.

2 – سلاح “برنو” عدد /1/.

3 – قنابل عدد /1/.

4 – بنادق آليّة عدد /1/.

5 – جُعب عسكريّة عدد /2/.

6 – هواتف ذكيّة عدد /5/.

7 – كميّة من الذخيرة".

(ف)