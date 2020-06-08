قسد تلقي القبض على 20 مشتبهاً بهم في ريف ناحية الصور

تستمر قوات سوريا الديمقراطية في حملتها "ردع الإرهاب"، التي بدأت في الـ 4 من حزيران الجاري، للقضاء على خلايا مرتزقة داعش في ريف مقاطعة الحسكة ودير الزور.

فجر اليوم، وهو اليوم الخامس من انطلاق الحملة، تمكن مقاتلو القوات الخاصة "الكوماندوس" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على 20 مشتبهاً بانتمائهم لمرتزقة داعش، وذلك خلال عملية تمشيط نفذها المقاتلون في قرية الحريجى التابعة لناحية الصور في الريف الشمال الشرقي لمحافظة دير الزور.

وذكر القيادي في قوات الكوماندوس دردو رقة، أنه خلال تمشيط قرية الحريجي في ناحية الصور تم إلقاء القبض على ٢٠ شخصاً.

وأشار إلى أن عمليات تمشيط حملة ردع الإرهاب مستمرة حتى القضاء على كافة خلايا داعش وجيوبها بشكل نهائي في المنطقة.

ومنذ انطلاق الحملة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إلقاء القبض على٨٧ مشتبهاً ومرتزقاً من داعش.

(د ج)

ANHA