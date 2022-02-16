قسد تكشف تفاصيل العملية الأمنية التي أدت لمقتل متزعم لداعش والقبض على آخر

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية بمساندة من المجالس العسكرية المحلية عدة عمليات أمنية وعسكرية استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة دير الزور، حيث تمكنت الوحدات من قتل إرهابي خطير وإلقاء القبض على آخر.

ففي عملية عسكرية وأمنية نفذتها الوحدات الخاصة ضد خلية إرهابية تابعة لداعش في بلدة جزرة الميلاج قُتل متزعم إرهابي خطير يدعى (أبو حمزة شامية) كان قد خطط ونفذ عملية إرهابية استهدفت نقطة لقوات مجلس دير الزور العسكري في قرية الزر بدير الزور الشرقي في العاشر من شباط الجاري وأدت إلى استشهاد خمسة مقاتلين.

ويعتبر الإرهابي أبو حمزة (الصورة في المرفقات) من أخطر إرهابيي داعش في منطقة دير الزور، ومسؤول عن إعداد المخططات والعمليات الإرهابية في المنطقة والتي استهدفت مقاتلينا ووجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وفي عملية أمنية أخرى ومنفصلة، ألقت الوحدات الخاصة القبض على الإرهابي شكري كمال خليل (الصورة في المرفقات) في قرية زغير بريف دير الزور الغربي. والإرهابي شكري خليل هو أحد المسؤولين عن توزيع الأسلحة والذخائر وكذلك المواد المتفجرة على خلايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقة دير الزور، حيث ضبطت الوحدات بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وكذلك المواد المخدرة.

وكانت قواتنا ألقت القبض خلال الأيام الماضية على الإرهابي (محمد أحمد كرز) في مدينة الرقة وهو المسؤول عن توزيع الأموال وتمويل الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك إيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم الإرهابي في مخيم الهول".

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ANHA