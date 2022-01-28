وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا كشفت من خلاله سجل 11 من الشهداء الذين استشهدوا أثناء التصدي لهجمات خلايا داعش على سجن الصناعة في الحسكة، وجاء في البيان:

"أعلنّا، قبل أيّام، لشعبنا وللرّأي العام أسماء وسجلات /11/ من مقاتلينا الشهداء، ارتقوا في 20 يناير/ كانون الثّاني، بعد أن أبدوا بطولة عظيمة، ضمن حملة “مطرقة الشُّعوب” ضُدَّ هجمات مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابيّ على سجن الحسكة.

دعمت دولة الاحتلال التركيّ، وبشكل مباشر، هجمات مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابيّ على سجن الحسكة الذي يحوي الآلاف من مرتزقة “داعش” وحاولت تهريبهم من السِّجن، ومحاولة فرض سيطرتهم على مدينة الحسكة، ومن ثُمَّ بسط سيطرتهم على كامل المنطقة التي تديرها قوّاتنا، فخطّطت لها ووضعتها موضع التَّنفيذ عبر هذا الهجوم.

المقاومة التي بدأت في ليلة 20 يناير/ كانون الثّاني، انتهت في 26 يناير/ كانون الثّاني والتي تصادفت مع الذِّكرى السَّنويّة السّابعة لتحرير مدينة كوباني وريفها، حيث أعاد التّاريخ نفسه، وفي هذه المرّة أيضاً وجَّهت ضربة بالمطرقة للمحتلّين.

مقاومة مقاتلي الحُرّيّة وكفاحهم في حملة “مطرقة الشُّعوب”، فتحت صفحة جديدة في التّاريخ. فخلال الفترة ما بين تاريخ 20 و26 يناير/ كانون الثّاني، أحبط مقاتلونا مخطّط دولة الاحتلال التركيّ التي استخدمت تنظيم “داعش” الإرهابيّ. ورغم أنَّ زمن الحملة كان قصيراً نسبيّاً؛ إلا أنَّها خرجت بنتائج عظيمة لمنطقتنا والعالم أجمع. شُهداء حملة “مطرقة الشُّعوب” مرّة أخرى جنّبوا العالم والإنسانيّة من مخاطر وتهديدات كبيرة. لقد أظهرت مقاومة مقاتلينا بأنَّ الكفاح ضُدَّ تنظيم “داعش” الإرهابيّ له أهميّة حيويّة بالنِّسبة لأمن واستقرار مناطقنا والعالم.

وشهداؤنا هم من كلّلوا حملة “مطرقة الشُّعوب” بالنّصر، وقاتلوا – ومنذ اليوم الأوّل – بروح فدائية وبطولة فائقة، والتي أكَّدَت على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

مرّة أخرى لم يسمح شهداؤنا في حملة “مطرقة الشُّعوب” للظَّلام أن يُخيّمَ على المنطقة، ولهذا احتلّوا مكانةً عاليةً ومميّزة في نضالنا وكفاحنا.

وعبر شهداء حملة “مطرقة الشُّعوب” نستذكر بكُلِّ إجلال واحترام جميع شهدائنا، ممّن نذروا أنفسهم فداء لشعبهم، والذين سيخلدون في ضمير ووجدان شعبنا، ومرّة أخرى نجدّد العهد لهم بأن نتوّجَ نضالهم من أجل الحُرّيّة بالنصر المؤزّر.

وفيما يلي سجلّ الشُّهداء:

1- الاسم الحركيّ: آرارات جل آغا

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: خضر العبيد

اسم الأم: عفراء

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: جل آغا

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

2- الاسم الحركيّ: آزاد قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عزّ الدين محمّد

اسم الأم: سلمى

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: تربه سبيه

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 20 يناير/ كانون الثّاني 2022

3- الاسم الحركيّ: دلشير قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: فادي يوسف

اسم الأم: جواهر

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: تل براك

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

4- الاسم الحركيّ: عكيد آغري

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: محمّد حجّار

اسم الأم: رفا

اسم الأب: عبدو

مكان الولادة: عامودا

مكان وتاريخ االاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

5- الاسم الحركيّ: كايا روج آفا

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: رشاد يونس

اسم الأم : قصيدة

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 24 يناير/ كانون الثّاني 2022

6- الاسم الحركيّ: كور جولي

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: خبات محمّد

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: محمّد

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 24 يناير/ كانون الثّاني 2022

7- الاسم الحركيّ: لورانس حسكة

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: محمّد دخيل

اسم الأم: غادة

اسم الأب: فراس

مكان الولادة: الدرباسية

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

8- الاسم الحركيّ: معصوم دوغان

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عيسى هورو

اسم الأم: حبيبة

اسم الأب: عبد الرّحمن

مكان الولادة: حلب

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

9- الاسم الحركيّ: شفان قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: شفان حسين

اسم الأم: بديعة

اسم الأب: عثمان

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

10- الاسم الحركيّ: شيار قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: سعد نامو

اسم الأم: خنسة

اسم الأب: محمّد

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

11- الاسم الحركيّ: طوفان محمّد

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عكيد خليل

اسم الأم: ميديا

اسم الأب: محمّد

مكان الولادة: الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

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