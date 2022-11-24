قسد تكشف سجلات 4 من مقاتليها استشهدوا في قصف للاحتلال وتجدد العهد بالانتقام

اصدرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، إلى الرأي العام، كشفت من خلاله هوية 4 مقاتلين، استشهدوا في ريف تل تمر.
وخلال البيان قالت القوات:" يواصل الاحتلال التُّركيّ عدوانها الوحشيّ والهمجيّ على مناطق شمال وشرق سوريّا، دون التمييز بين المدنيّين والعسكريّين.
ففي استهداف بطائرة مُسيَّرة لإحدى نقاط قواتنا في ريف بلدة تل تمر ؛ ارتقى أربعة من مقاتلينا شهداء، وهم: “كلهات عفرين/ أورهان شيخو، ودلو آرارات/ سليمان مُحمَّد شيخ أحمد كمال بير/ إبراهيم خليل ناصر، ودلشير عامريّة/ عبد الحميد أحمد عبد الحي”.
قسد تقدمن بالعزاء لذوي الشهداء وجددت العهد بالانتقام من المحتلين .
وسجلات الشهداء الـ4 بحسب البيان هي:
1 – الاسم الحركيّ: كمال بير
الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: إبراهيم خليل ناصر
اسم الأم: حصَّة
اسم الأب: خليل
مكان وتاريخ الولادة: السَّفح/ 1999
مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022
2 – الاسم الحركيّ: دلشير عامريّة
الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: عبد الحميد أحمد عبد الحي
اسم الأم: خالديّة طالب
اسم الأب: أحمد
مكان وتاريخ الولادة: العامريّة/ 2004
مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022
3 – الاسم الحركيّ: كلهات عفرين
الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أورهان شيخو
اسم الأم: زينب حج مسلم
اسم الأب: مُحمَّد شيخو
مكان وتاريخ الولادة: عفرين/ 1993
مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022
4 – الاسم الحركيّ: دلو آرارات
الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: سليمان مُحمَّد شيخ أحمد
اسم الأم: بديعة
اسم الأب: مُحمَّد
مكان وتاريخ الولادة: سري كانيه/ 1999
مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022
(سـ)