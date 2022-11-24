قسد تكشف سجلات 4 من مقاتليها استشهدوا في قصف للاحتلال وتجدد العهد بالانتقام

اصدرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، إلى الرأي العام، كشفت من خلاله هوية 4 مقاتلين، استشهدوا في ريف تل تمر.

وخلال البيان قالت القوات:" يواصل الاحتلال التُّركيّ عدوانها الوحشيّ والهمجيّ على مناطق شمال وشرق سوريّا، دون التمييز بين المدنيّين والعسكريّين.

ففي استهداف بطائرة مُسيَّرة لإحدى نقاط قواتنا في ريف بلدة تل تمر ؛ ارتقى أربعة من مقاتلينا شهداء، وهم: “كلهات عفرين/ أورهان شيخو، ودلو آرارات/ سليمان مُحمَّد شيخ أحمد كمال بير/ إبراهيم خليل ناصر، ودلشير عامريّة/ عبد الحميد أحمد عبد الحي”.

قسد تقدمن بالعزاء لذوي الشهداء وجددت العهد بالانتقام من المحتلين .

وسجلات الشهداء الـ4 بحسب البيان هي:

1 – الاسم الحركيّ: كمال بير

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: إبراهيم خليل ناصر

اسم الأم: حصَّة

اسم الأب: خليل

مكان وتاريخ الولادة: السَّفح/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022

2 – الاسم الحركيّ: دلشير عامريّة

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: عبد الحميد أحمد عبد الحي

اسم الأم: خالديّة طالب

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: العامريّة/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022

3 – الاسم الحركيّ: كلهات عفرين

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أورهان شيخو

اسم الأم: زينب حج مسلم

اسم الأب: مُحمَّد شيخو

مكان وتاريخ الولادة: عفرين/ 1993

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022

4 – الاسم الحركيّ: دلو آرارات

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: سليمان مُحمَّد شيخ أحمد

اسم الأم: بديعة

اسم الأب: مُحمَّد

مكان وتاريخ الولادة: سري كانيه/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2022

(سـ)