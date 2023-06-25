قسد تكشف سجل شهيد ارتقى جرّاء نوبة قلبية

أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، عبر بياني كتابي، اليوم، عن استشهاد أحد مقاتلي القوات في إحدى نقاطها العسكرية، إثر نوبة قلبية.

وجاء في مستهل البيان: "يواصل مقاتلو قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، كفاحهم في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي وصد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر إقدامهم على دكّ أوكار فلول التنظيم الإرهابي وتفكيك خلاياه وشلّ قدرته على العمل والتحرك".

وأضاف: "تعتمد قواتنا بشكل رئيسي على مقدرة مقاتليها وتفانيهم في الكفاح والاستمرار في حفظ أمن واستقرار مناطقنا. ففي إحدى نقاطنا العسكرية، ارتقى رفيقنا المقاتل “ماجد/ عبد المجيد أحمد الأسعد” شهيداً بعد إصابته بنوبة قلبية حادة".

وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها "بأحرّ التعازي لذوي الشهيد وجميع عوائل شهدائنا، ونجدد العهد لهم بمواصلة دربهم حتى تحقيق أمانيهم في وطن آمن وسالم".

وكشفت عن سجل الشهيد، وهو كالتالي:

الاسم الحركي: ماجد

الاسم الحقيقي والنسبة: عبد المجيد أحمد الأسعد

اسم الأم: رفعة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: أم مدفع/ 1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2023".

(س ر)