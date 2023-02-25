قسد تكشف سجل مقاتل من قواتها استشهد في عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتل من قواتها، جاء في نصه:

"تواصل قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية حملات تطهير مناطق شمال وشرق سوريا من خلايا تنظيم "داعش الإرهابي"، بالتزامن مع صدّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، لترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

ففي أحد مواقع قوّاتنا، وعندما كان رفيقنا المقاتل مُحمَّد/ مُحمَّد خليل العلو يؤدّي واجبه العسكري؛ ارتقى شهيداً جراء حادث تعرَّض له.

لقد كان رفيقنا الشهيد محمد مثالاً للمقاتل المتفاني والصبور، شارك بفعالية في العديد من الحملات ضد تنظيم "داعش الإرهابي"، وأبدى مقاومة كبيرة في جميع المعارك التي شارك فيها، إلى جانب تحلّيه بالروح الرفاقية العالية، ما أدخله قلوب جميع من عرفه وناضل معه.

إننا، وإذ نعزّي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا؛ فإننا في الوقت نفسه نُجدد العهدَ لهم بالمضي قدماً على دربهم حتى تحقيق أمانيهم في الحرية وتحرير كامل الأراضي المحتلة وإشاعة الأمن والسَّلام في ربوع مناطقنا.

وفيما يلي سجل الشّهيد:

الاسم الحركيّ: مُحمَّد

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: مُحمَّد خليل العلو

اسم الأم: عمشه

اسم الأب: خليل

مكان وتاريخ الولادة: علي باجليّة/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2023".

(ل م)