قسد تكشف سجل مقاتل لها  

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل المقاتل الذي قالت عنه قسد "له باع طويل في مقارعة الإرهاب وصد هجمات الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة".

وجاء في نص البيان:

"أثبتت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، للقاصي والداني، تفانيها في حماية مناطقها من جميع التهديدات التي تواجهها، وخصوصاً مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى صد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقد أبدى مقاتلونا أسمى آيات المقاومة والبطولة في الميادين، وسطروا بدمائهم أسطع الانتصارات التي يفتخر بها شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا والعالم أجمع، وغدو مثالاً للتضحية والوفاء.

ومن بين هؤلاء المقاتلين؛ رفيق دربنا "إسماعيل حسكة/ أحمد حسين"، الذي ارتقى شهيداً إثر إصابته بجلطة قلبية.

للرفيق الشهيد باعٌ طويلٌ في مقارعة الإرهاب وصد هجمات الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة، ومنذ عام 2011، حيث انضم في وقت مبكرٍ إلى صفوف قواتنا، وشارك في معظم المعارك في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكتب ملاحم عديدة من خلال صموده ومقاومته التاريخية، فكان مثالاً للمقاتل والقائد الفذ الذي يذلل الصعاب، ولا يهاب الأعداء، فترك صيتاً حسناً لدى كل من قاتل وناضل معه. ورغم كبره في السن؛ إلا أنه لم يتوان عن أداء واجباته الملقاة على عاتقه بدقةٍ واحترافية كبيرة.

إننا وإذ نعزي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا وخاصةً عائلة الشهيد "إسماعيل"؛ فإننا اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى أكثر إصراراً على تحقيق الأهداف التي استشهدوا دونها، عبر مواصلة كفاحنا ضد أعدائنا حتى تحقيق أهدافهم وأمانيهم في الحرية، والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا.

وفيما يلي سجل الشهيد:

الاسم الحركي: إسماعيل حسكة

الاسم والنسبة: أحمد حسين

اسم الأم: نورا

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 1967

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2023".

(س ر)