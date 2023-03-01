قسد تكشف سجل مقاتل ارتقى شهيداً في قصف للاحتلال التركي على عين عيسى

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً اليوم الأربعاء، كشفت فيه سجل مقاتل ارتقى شهيداً في قصف للاحتلال التركي على عين عيسى جاء في نصه:

"في ظل كارثة الزلزال التي حلَّت على تركيا وشمال سوريا، والأضرار الكبيرة التي خلّفها في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تشرد الملايين من منازلهم ودورهم السكنية، وازدياد المخاوف من هزّات ارتدادية أخرى قوية، يواصل الاحتلال التركي استهداف مناطق شمال وشرق سوريا بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها الطيران المُسيّر والمدفعية والدبابات والسيارات المفخخة.

ففي استهداف بالمدفعيّة الثقيلة يوم أمس، الثلاثاء، ارتقى مقاتلنا “وسام حسين الجاسم” شهيداً، حينما كان يؤدّي واجبه العسكري في إحدى نقاطنا ببلدة عين عيسى.

مرة أخرى، يظهر الاحتلال التركيّ وجهه اللا إنساني، وعدم اكتراثه بالكوارث التي يعيشها شعبنا، ويحاول الاستثمار في كارثة الزلزال بشكل لا أخلاقي، عبر تصعيد القصف واستهداف مناطقنا.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية، ومثلما أكدنا التزامنا بكل المعايير والقوانين الدولية في الحروب ومراعاة قواعد الاشتباك؛ فإننا في الوقت نفسه نشدد على حقّنا في الدفاع المشروع عن شعبنا ومناطقنا، وبكل الوسائل المشروعة، وأن ننتقم لدماء شهدائنا.

نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد ولجميع عوائل شهدائنا، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تجاوزات وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا وأهلنا.

وفيما يلي سجل الشهيد:

الاسم الحركي: وسام

الاسم الحقيقي والنسبة: وسام حسن الجاسم

اسم الأم: فوزية

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الولادة: تل أبيض – قرية الصغيرة/ 1990

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2023".

(ل م)