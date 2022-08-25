قسد تكشف سجل مقاتل ارتقى في قامشلو أثناء أداء واجبه العسكري

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، بياناً كتابياً، كشف فيه سجل مقاتل، ارتقى شهيداً في 23 آب الجاري.

جاء في نص البيان:

"تستمر قواتنا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي والخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، عبر إعلاء وتيرة المقاومة وإحباط جميع هجماتهم ضد أبناء شعبنا، ليفرضوا الأمن والاستقرار فيها.

نزُفّ إلى أبناء شعبنا ارتقاء مقاتلنا “باران دفرم” شهيداً، والالتحاق بقافلة الخالدين، وذلك عندما كان يؤدي واجبه العسكري.

حمل رفيق دربنا الشهيد “باران” كل صفات المقاتل الثوري الملتزم بخط الثورة، وظل حتى آخر نفس له وفياً للمبادئ التي طالما آمن بها ودفع دماءه في سبيلها. حمل هموم شعبه في قلبه وفكره، وناضل بلا هوادة لتحقيق أمانيه في الحرية والكرامة. تفانيه في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه؛ جعله موضع احترام وتقدير لدى جميع رفاقه، فلم تُثنِه الصعاب عن أداء واجباته، كما تميز بسرعة البديهة وتحليل المواقف واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، فكان مثالاً يُحتذى به بين رفاقه.

نُعزي أنفسنا وعائلة الشهيد “باران” وأبناء شعبنا، ونُجدد العهد لجميع الشهداء بأن نواصل المسيرة التي دشنوها بدمائهم الطاهرة حتى تحقيق أمانيهم وأهدافهم في الحرية والكرامة ضمن وطن آمن.

وفيما يلي سجل الشهيد:

الاسم الحركي: باران دفرم

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد عمر هرو

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو/ 2001

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو/ 23 أغسطس/ آب 2022".

(س ر)