قسد تكشف سجل كوكبة من مقاتليها استشهدوا في إطار حملة مطرقة الشعوب والهجمات التركية

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، كشف فيه سجل كوكبة من مقاتليها استشهدوا في إطار حملة مطرقة الشعوب وهجمات الاحتلال التركي.

وجاء فيه:

"تأكد من خلال الوقائع والوثائق التي ضبطتها قواتنا مع المرتزقة ممن تم اعتقالهم أثناء هجوم مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابي على سجن الحسكة في الـ/20/ من الشهر الفائت؛ أن دولة الاحتلال التركي قدمت المؤازرة بشكل علني وفاضح لمرتزقة داعش خلال الأشهر الماضية وأثناء الهجوم الإرهابي على سجن الصناعة. بالتزامن مع الهجوم؛ شنَّ الاحتلال التركي ومرتزقته – ولا يزال – هجمات برية وجوية عبر الطائرات الحربية والمسيّرة على عدة مناطق مثل “عين عيسى، زركان، ديرك، والدرباسية”، بهدف توسيع رقعة احتلالها على مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا.

مقاومة أبطالنا في حملة “مطرقة الشعوب” التي أطلقتها قوّاتنا، قوات سوريا الديمقراطية، ضد مرتزقة “داعش”، وإحباطها للهجوم على السجن، وانتقالها إلى مرحلة تطهير الأحياء والمناطق التي تسلّلوا إليها، وكذلك صدّها لمحاولات الاحتلال التركي ومرتزقته التسلّل إلى مواقع قوّاتنا وإفشال هجماتهم، جميع تلك المحاولات اليائسة تحطمت على صخرة مقاومة مقاتلينا الأبطال وتوجت بالانتصار، حيث أبدى مقاتلونا أسمى آيات الفداء والتضحية، ووصل قسم منهم إلى مرتبة الشَّهادة.

توسيع حملة “مطرقة الشعوب” لملاحقة فلول التنظيم في كل من “الرقة، الشدّادي، ودير الزور”؛ هدفها القضاء على الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي، بعد أن نشطت بدعمٍ مفتوح من الأطراف الإقليمية، في محاولة لإحياء نفسه، ليرتكب مزيداً من المجازر ضد المدنيين، ويستهدف المؤسسات المدنية والعسكرية؛ لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. إلا أن مقاومة مقاتلينا، وعلى مختلف الجبهات والساحات؛ أفشلت مخططات “داعش” الإرهابي وداعميه، حيث تم اعتقال العشرات منهم، وفي عدة مناطق.

مساندة شعبنا لقواتنا والتفافه حولها، وتضحيات شهدائنا، حققت النصر على المرتزقة، وبددت أحلامهم وأمانيهم في إعادة الظلام ليخيم على المناطق التي حررتها قواتنا بدماء وتضحيات شهدائنا.

وفي حملة “مطرقة الشُّعوب” قدّمت قوّاتنا خيرة أبنائها شهداء في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا بالعرق والدم.

واليوم؛ نَزفُّ إلى شعبنا استشهاد كوكبة من المقاتلين خلال حملة “مطرقة الشعوب” وفي مناطق أخرى، بعد أن قاتلوا ببسالة لا نظير لها ضد المرتزقة، وأثبتوا ارتباطهم بقيم الثورة والشهداء. إننا نجدّد العهد لهم ولجميع شهدائنا بمواصلة السير على نهجهم وخطاهم حتّى تحقيق النصر ونيل الحرية وتحرير مناطقنا المحتلة. ونتقدّم بالعزاء إلى ذوي شهدائنا وعموم أبناء شعبنا، ونعاهدهم بأن نكون أوفياء لدمائهم وأن نواصل كفاحنا ونضالنا، حتّى تحقيق أمانيهم وأهدافهم التي استشهدوا من أجلها.

وفيما يلي سجل الشهداء:

الاسم الحركي: عبد الكريم

الاسم الحقيقي والنسبة: عبد الكريم الحمّادة

اسم الأم: مريم

اسم الأب: محمّد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثاني 2022

الاسم الحركي: أحمد

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد المعجون

اسم الأم: ليلى

اسم الأب: نوّاف

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثاني 2022

الاسم الحركيّ: فرحان

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: فرحان عبد الرّحمن

اسم الأم: عيدة

اسم الأب: عبد القادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

الاسم الحركيّ: محمّد

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: محمّد الحسن

اسم الأم: مهيّة

اسم الأب: عبد الكريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

الاسم الحركيّ: سعيد

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: سعيد إبراهيم

اسم الأم: بسمة

اسم الأب: رشاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

الاسم الحركيّ: خاشع

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: خاشع حاصود

اسم الأم: صبريّة

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 23 يناير/ كانون الثّاني 2022

الاسم الحركيّ: هوكر عامودا

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: إبراهيم سيدو

اسم الأم: سنا سيدو

اسم الأب: أنس إبراهيم سيدو

مكان وتاريخ الاستشهاد: أبو راسين/ زركان 7 فبراير/ شباط 2022

الاسم الحركيّ: خبات مارينوس

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: خبات أورهان

اسم الأم: زليخة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 8 فبراير/ شباط 2022".

(ف)