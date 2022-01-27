قسد تكشف سجل كوكبة من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات داعش على سجن الصناعة

أصدر المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّ بياناً استذكر فيه المقاتلين الذين استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" جاء فيه:

"منذ بداية ثورتنا استمرّت هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركيّ على مناطقنا، وبمساعدة بعض القوى الدّوليّة احتلّت مناطق عفرين، سري كانيه/ رأس العين، وكري سبي/ تل أبيض.

كانت دولة الاحتلال التركيّ عقبة أمام كفاحنا ضد الإرهاب، ودائماً تُقدّم الدَّعم والمساندة له، خاصّة أنَّ علاقاتها مع تنظيم “داعش” الإرهابيّ لم تنقطع أبداً، وحاولت من خلاله ضرب الأمن والاستقرار في مناطقنا، وإثارة الفوضى، ليتسنّى لها فرض احتلالها وسيطرتها عليها.

مرّة أخرى تكشّفت بشكل مباشر علاقة الدّولة التركيّة مع تنظيم “داعش” الإرهابيّ، فأكثر من /200/ مرتزق من تنظيم “داعش” الإرهابيّ مِمّن قَدِموا من المناطق التي تحتلّها تركيّا في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وضعوا خطّة الهجوم الواسع على سجن الصّناعة في الحسكة الذي يُعتقل فيه أكثر من /5000/ من مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابيّ. وبمحاولة تهريب المرتزقة من السِّجن؛ سعوا إلى ارتكاب مجازر جماعيّة في المنطقة وفرض سيطرتهم عليها.

شَنَّ مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابيّ مساء 20 يناير/ كانون الثّاني وبحدود السّاعة 19.30 هجوماً على السِّجن باستخدام السيّارات المفخّخة، بهدف تهريب مرتزقتهم المعتقلين في السِّجن.

التدخّل السّريع لقوّاتنا أحبط الهجوم منذ بدايته، وأبدى مقاتلونا حذراً وحساسيّة بالغة في ردّ الهجوم، إلى جانب مقاومتهم البطوليّة ضد مرتزقة “داعش”، فأفشلوا مخطّط احتلال المنطقة، إضافة إلى دفن إمكانيّة إحياء الخلافة المزعومة، وإلى الأبد.

توهّمت دولة الاحتلال التركيّ أنَّها ستحقّق من هذا الهجوم ما يراودها من أحلام اليقظة، لكنَّ مقاتلينا أبقوا تلك الأماني الزّائفة غصّة في حلوقهم.

أبدى مقاتلونا من الرّجال والنّساء بطولة فائقة ومقاومة عظيمة، وفي اليومين الأوليّين ارتقى 11 من مقاتلينا إلى مرتبة الشَّهادة، بعد أن أبدوا أسمى آيات المقاومة والفداء. ومقاومتهم أكّدت مرّة أخرى على تمسُك شعبنا بحماية مكتسبات الثّورة التي قدَّم الآلاف من الشُّهداء أرواحهم في سبيلها.

مرّة أخرى نتعهّد لشعبنا بمواصلة درب الشُّهداء وحماية المكتسبات التي حقّقوها بدمائهم.

وفيما يلي سجّل الشُّهداء:

1– الاسم الحركيّ: آواز أورميه

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: نسرين أحمد

اسم الأم: بديعة

اسم الأب: جميل

مكان الولادة: حلب

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

2– الاسم الحركيّ: جميل خرخري

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: جميل أوسو

اسم الأم: نائلة

اسم الأب: حسن

مكان الولادة: كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 20 يناير/ كانون الثّاني

3– الاسم الحركيّ: أحمد

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: أحمد النّاصر

اسم الأم: صباح

اسم الأب: غازي

مكان الولادة: الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

4 – الاسم الحركيّ: أنس حسكة

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: سفيان الأحمد

اسم الأم: مريم

اسم الأب: حميد

مكان الولادة: الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 20 يناير/ كانون الثّاني 2022

5– الاسم الحركيّ: آياز

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: آياز علي

اسم الأم: عمشة

اسم الأب: حميد

مكان الولادة: ديريك

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

6– الاسم الحركيّ: تولهدان فاراشين

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عثمان عثمان

اسم الأم: عبلة

اسم الأب: محمود

مكان الولادة: كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

7– الاسم الحركيّ: حسين

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: حسين حسن

اسم الأم: خديجة

اسم الأب: عبد الباقي

مكان الولادة: عامودا

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني

8– الاسم الحركيّ: عدنان

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عدنان العبيد

اسم الأم: علياء

اسم الأب: عودة

مكان الولادة: الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

9– الاسم الحركيّ: عمران

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عمران خليف

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: سليمان

مكان الولادة: الدرباسيّة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

10– الاسم الحقيقيّ والنّسبة: لؤي حسين

اسم الأم: كتبا

اسم الأب: عبد الحميد

مكان الولادة: عامودا

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 22 يناير/ كانون الثّاني 2022

11– الاسم الحركيّ: ميتان قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: محمّد أحمد

اسم الأم: فتحية

اسم الأب: حسين

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 20 يناير/ كانون الثّاني 2022

(ف)