قسد تكشف سجل اثنين من مقاتليها

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بياناً كشفت فيه سجل الشهيدين روني سرحد ومحمود كوباني اللذيَن استشهدا في الـ 19 والـ 21 من تموز الجاري.

وجاء في نص البيان:

"تواصل قواتنا وبكل حزم ملاحقة خلايا داعش الإرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا، وتؤكد على وفائها والتزامها بحماية أهالي المنطقة من هجمات التنظيم الإرهابي، حيث لا تزال تضحيات مقاتلينا الأبطال الرهان الأول والأساسي للنصر على الإرهاب والاحتلال وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونعلن اليوم، وبكل فخر وشرف عن سجلّ شهيدين من رفاقنا اللذين ارتقيا أثناء تأدية واجبهما الوطني والأخلاقي في حماية المنطقة وسكانها، حيث كانت دمائهما منطلقاً للحدّ من الإرهاب وهجمات الاحتلال.

الرفيق الشهيد محمود كوباني، أحد أعضاء وحدات مكافحة الإرهاب المتقدمين، ارتقى إلى مرتبة الشهادة أثناء ملاحقة خلية إرهابية لداعش في الريف الشرقي لمدينة الحسكة، حيث كان من الرفاق الشجعان الذين عملوا بجد وتضحية متناهية النظير خلال أكثر من ثمانية أعوام من انضمامه إلى صفوف قواتنا، وواكب معظم المعارك ضد داعش والاحتلال التركي، ولم يتوانَ للحظة عن أداء واجبه وضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والذود عنه بالنفس والنفيس، إلى أن وصل إلى الخلود أثناء منعه خلية إرهابية لداعش من الفرار وإيذاء المدنيين.

أما الرفيق روني سرحد، الذي استشهد في عين عيسى أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على الناحية، فقد كان أمثولة في الشجاعة والصمود، ويضرب به المثل في القدرة على الكفاح رغماً عن الظروف والصعوبات، ومثالاً للتعبير عن بطولات قواتنا بمواجهة الاحتلال والإرهاب.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي نعبّر فيه عن فخرنا ببطولات وإخلاص رفاقنا الشهداء، فإننا نعزي أسرهم ونتمنى لهم الصبر والسلوان، ونجدد العهد بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وطرد المحتلين من أراضينا.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: محمود كوباني

الاسم الحقيقي: محمود حمزة

اسم الأب: نجم الدين

اسم الأم: غازية

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف الحسكة – 21/07/2021

الاسم الحركي: روني سرحد

الاسم الحقيقي: رضوان توت

اسم الأب: علي

اسم الأم: خديجة

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 19/07/2021".

(س ر)

ANHA