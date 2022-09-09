قسد تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا خلال اشتباكات مع خلايا داعش في مخيم الهول

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، إلى الشعب والرأي العام، كشف فيه سجل اثنين من المقاتلين استشهدا يوم أمس خلال اشتباكات مع خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول، جاء فيه:

"تستمر قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، في حملاتها لمكافحة الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم “داعش” الإرهابي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، بالتزامن مع تصديها لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث يبدي مقاتلونا أسمى آيات البطولة والمقاومة في التصدي لهجمات الاحتلال التركي، وكذلك دك أوكار التنظيم الإرهابي وتفكيك خلاياه الإرهابية.

في إطار مساندة قواتنا لقوى الأمن الداخلي (الآسايش) في المرحلة الثانية لعملية “الإنسانية والأمن” التي أطلقت في 25 أغسطس/ آب الماضي، لإعادة الأمن والاستقرار إلى مخيم الهول، وتطهيره من عناصر خلايا التنظيم الإرهابي، كان لقواتنا دور كبير في عمليات إلقاء القبض على العناصر الإرهابية والكشف عن الأنفاق والخنادق التي يستخدمها الإرهابيون للتخفي والاختباء ومحاولة الهروب منها، إضافة إلى ضبطها كميات من الذخائر والأسلحة.

وليلة أمس، وعندما حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية الهروب من المخيم، فحاصرتها قواتنا مع قوى الأمن الداخلي، فبادر الإرهابيون إلى الهجوم على قواتنا عبر إطلاق النار، فاندلعت اشتباكات، أسفرت عن مقتل إرهابي، والقبض على ستة آخرين.

كما ارتقى اثنين من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة، وهما “جسور خبات”، الاسم الحقيقي “راغب سامر برغش”، والمقاتل “عديْ جنيدية”، الاسم الحقيقي “أحمد عباس المطيران”.

لقد كان رفيقنا المقاتل “جسور خبات”، مثالاً للرفاقية والوفاء، فقاتل في معظم الجبهات ضد تنظيم “داعش” الإرهابي والاحتلال التركي ومرتزقته، ولم يتوان عن أداء واجباته بكل إخلاص ووفاء، إلى أن التحق بقافلة الخالدين.

كما أن رفيقنا المقاتل “عديْ جنيدية”، الجسور والمندفع نحو إعلاء راية المقاومة، صمد في جميع الجبهات التي ناضل فيها، فكان المقاتل الصنديد الذي لا يهاب الصعاب، ويزرع الأمل بالانتصار لدى جميع رفاقه.

نعزي أنفسنا وعائلتي الشهيدين وجميع أبناء شعبنا، ونجدد العهد لشهدائنا بالانتقام من القتلة المأجورين الإرهابيين، ومهما كان الثمن، فسننتصر لشهدائنا ولقضيتهم التي طالما ضحوا بدمائهم في سبيلها.

وفيما يلي سجل الشهيدين:

1 – الاسم الحركي: جسور خبات

الاسم الحقيقي والنسبة: راغب سامر برغش

اسم الأم: آسيا

اسم الأب: سامر

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 08 سبتمبر/ أيلول 2022

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2 – الاسم الحركي: عديْ جنيدية

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد عباس المطيران

اسم الأم: عنود الدندل

اسم الأب: عباس

مكان وتاريخ الولادة: القامشلي/ 1997

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 08 سبتمبر/ أيلول 2022

(ف)