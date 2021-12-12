قسد تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا أثناء تصديهما لهجمات الاحتلال التركي و مرتزقته

كشفت قوات سوريا الديمقراطية سجل اثنين من مقاتليها، استشهدا أثناء تصديهما لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية “الدردارة” في ريف ناحية تل تمر.
خبر 2021-12-12T10:21:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس السبت، بياناً كشفت فيه استشهاد اثنين من مقاتليها أثناء تصديهما لهجمات الاحتلال التركي على قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر، وجاء فيه:

"نعزي شعبنا وخاصة عائلة الشهيدين، ونعاهدهما على المضي في طريقهما، حتى دحر الاحتلال وتحقيق النصر.

وفيما يلي سجل الشهيدين:

الاسم الحركي: كوجبر كوباني

الاسم الحقيقي والنسبة: كانيوار جمعة اللو

اسم الأم: عمشه السعيد

اسم الأب: جمعة

مكان الولادة: كوباني

تاريخ الانضمام: الدرباسية 2015

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية الدردارة في ريف تل تمر – 10 – 12 – 2021

الاسم الحركي: آلان جان

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد حامد محمد

اسم الأم: أميرة

اسم الأب: حامد

مكان الولادة: قرية الركبة

تاريخ الانضمام: تل تمر/ 2020

تاريخ الاستشهاد: قرية الدردارة في ريف تل تمر 10 – 12 – 2021"

(ف)


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