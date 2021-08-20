قسد تكشف سجل المقاتلين الأربعة الذين استشهدوا في الغارة التركية على تل تمر

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، جاء في نصه:

"بتاريخ 19 آب الجاري، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، استشهدت عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات، كذلك استشهاد رفيقنا القيادي في مجلس تل تمر العسكري عكيد كركي لكي، رفيقنا المقاتل في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة، والرفيق سيف الله أحمد نتيجة هجوم جوي وحشي للاحتلال التركي.

تنحدر الرفيقة القيادية سوسن بيرهات من منطقة عفرين، وشاركت في جميع الحملات العسكرية والمراحل المصيرية في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا. شاركت كقيادية في وحدات حماية المرأة YPJ في الجبهات المتقدمة ضد إرهاب داعش والاحتلال التركي. الرفيق عكيد كركي لكي، ومنذ المراحل الأولى لثورتنا شارك بكل تضحية وفداء متناهي النظير فيها وأتمّ كافة مهامه الثورية بكل إخلاص وكدح وتضحية. رفاقنا روبار حسكة وسيف الله أحمد شاركا بدون تردد في المراحل الأكثر صعوبة ضمن صفوف الثورة وكافحوا لسنوات طويلة بكل إخلاص.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سوسن بيرهات

الاسم الحقيقي: سوسن محمد

مكان وتاريخ الولادة: عفرين – 1976

اسم الأم: زينب

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – 19/08/2021

الاسم الحركي: عكيد كركي لكي

الاسم الحقيقي: بيفان رمضان

مكان وتاريخ الولادة: كركي لكي – 1994

اسم الأم: فرجة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – 19/08/2021

الاسم الحركي: روبار حسكة

الاسم الحقيقي: علي الغرزة

مكان وتاريخ الولادة: حسكة 1999

اسم الأم: نعيمة

اسم الأب: نايف

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – 19/08/2021

الاسم الحركي: سيف الله أحمد

الاسم الحقيقي: سيف الله نواف أحمد

مكان وتاريخ الولادة: تل تمر – 1984

اسم الأم: منيفة

اسم الأب: نواف

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – 19/08/2021

في شخص رفاقنا الشهداء، عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات، ورفيقنا القيادي في مجلس تل تمر العسكري عكيد كركي لكي، رفيقنا المقاتل في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة، والرفيق سيف الله أحمد، نستذكر جميع شهداء ثورتنا الأبطال بكل إجلال واحترام، ونتمنى لشعبنا ولعائلاتهم المباركة الصبر والسلون".

(س ر)

ANHA