قسد تكشف سجل المقاتل الذي استشهد في هجوم المسيّرة التركية

جاء ذلك خلال بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم.

وقال البيان: "لقد خاضت – ولاتزال تخوض – شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا التجربة الحافلة بالانتصارات والإنجازات خلال ثورتهم، فكان لأبطالها الدور الأساسي والأبرز في رسم معالم حياتها الجديدة، ومنهم مَنْ ارتقى إلى مرتبة الشهادة وسجل اسمه في سِفر التاريخ الخالد.

ولكن الأعداء ما فتئوا يتربصون بمناطقنا، ويحاولون بشتى الوسائل قتل الحياة فيها، إلا أن أبناءها لا زالوا يحرسون جميع ثغورها وحدودها، ويدفعون دماءهم رخيصة للحفاظ عليها وحمايتها".

وأضاف "واليوم ارتقى أحد أبطالنا شهيداً باستهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في ريف كوباني، حيث تم استهداف السيارة التي كان يستقلها رفيقنا المقاتل “مظلوم دوغان/ صبري أحمد عبد الله” عندما كان عائداً إلى مكان عمله بعد إجازة قضاها بين عائلته".

وعرّف البيان بنضال الشهيد قائلاً: "انضم رفيقنا الشهيد في وقت مبكرٍ -عام ٢٠١٢- إلى صفوف قواتنا، وخاض معارك عديدة في شمال وشرق سوريا، بدءاً من مقاومة كوباني، إلى الحملات ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وكذلك معارك التصدي لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته، وأبدى روحاً مقاومة عالية في جميع المعارك التي شارك فيها، وانضم إلى سجل الخالدين الذين سبقوه فداءً لشعوب المنطقة وترك خلفه سجلاً حافلاً بالفخر عبر نتاجه وما تركه من قيم الإخلاص لهذه الأرض".

وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها "بأحر التعازي لعائلة الشهيد ولجميع عوائل شهدائنا، ونقول لن يردعنا شيء على الانتقام لشهدائنا من القتلة والأعداء، وسنواصل كفاحنا على خطاهم حتى تحقيق أمانيهم وأحلامهم في وطنٍ آمنٍ وسالمٍ".

وسجل الشهيد كما يلي:

الاسم الحركي: مظلوم دوغان

الاسم الحقيقي والنسبة: صبري أحمد عبد الله

اسم الأم: فريدة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: كوباني – قرية قره موغ/ 1986

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2023.

(س ر)