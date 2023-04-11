قسد تكشف سجل أحد مقاتليها ارتقى شهيداً

نشرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً على موقعها الرسمي، كشفت من خلاله سجل الشهيد إبراهيم برهو.

وجاء في البيان: "حققت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، خلال مسيرتها العديد من الانتصارات، إن كانت في حملاتها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، أو في صد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وفرض الأمن والاستقرار فيها.

ولم تكن لتتحقق تلك الانتصارات لولا التفاف مكونات المنطقة حول قواتنا، وانضمام الآلاف من أبنائها إلى صفوفها، دفاعاً عن أهلهم ومناطقهم ضد أي اعتداء يقع عليها. وقدمت قواتنا الآلاف من الشهداء والجرحى في مسيرتها البطولية، ليُسجلوا أسماءهم في سفْر التاريخ الخالد.

ومن بين هؤلاء رفيقنا “إسكندر/ إبراهيم أحمد برهو” الذي ارتقى شَهيداً إثر حادثٍ تعرضَ له.

تَميزَ رفيقنا الشهيد بانضباطه وحسه العسكري العالي، خاصةً عندما التحق بدورة للانضباط العسكري، حيث أبدى التزاماً كبيراً بالتدريبات وتقيد بالأنظمة والتعليمات، وتمكن من إنهاء الدورة بنجاح.

نتقدمُ بأحَر التعازي لعائلة رفيقنا الشهيد، وبداية نُعزي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا، ونَتعهدُ بمواصلة نضالنا وكفاحنا حتى تحقيق أماني وأحلام رفاقنا الشهداء في وطنٍ آمنٍ وسالمٍ.

وفيما يلي سجل الشهيد:

الاسم الحركي: إسكندر

الاسم الحقيقي والنسبة: إبراهيم أحمد برهو

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: مغربتين/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: صرين بتاريخ 08 إبريل/ نيسان 2023"

)أ م)