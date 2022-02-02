قسد تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا أثناء عمليات التمشيط ضد خلايا داعش

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 من مقاتليها، استشهدوا أثناء عمليات البحث والتمشيط ضد خلايا مرتزقة داعش في سجن الصناعة بحي غزيران في الحسكة وريف دير الزور، جاء فيه:

"في إطار حملة “مطرقة الشُّعوب” ضد خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي التي استقدمها لتنفيذ الهجوم على سجن “غويران” بالحسكة، بدأت قواتنا، وبعد فرض سيطرتها على السجن، بحملة تمشيط وتطهير السجن.

أثناء حملات التمشيط تلك، ارتقى خمسة من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة، أربعة استشهدوا في الحسكة، وآخر استشهد في دير الزور خلال حملة التمشيط هناك ضد الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث اندلعت اشتباكات بينهم وبين مرتزقة التنظيم الإرهابي، فقاتلوا ببطولة كبيرة، إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة.

نستذكر بإكبار وإجلال رفاقنا “هارون، وسيبان درباسية، وسيبان ميادين، وخيري، وفايز” الذين قاتلوا بشجاعة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وارتقوا شُهداء.

إن تحقيق الآمال التي راودت الشعوب مئات السنين، والوصول إلى الحياة المشتركة، فقط يمكن أن تُنالَ وتصبح واقعاً من خلال دفع الأثمان الباهظة.

شهداء حملة “مطرقة الشعوب”، وبدماء الشباب والشابات الزكية، سقوا بذور الحرية التي نُثِرَتْ في هذه الأرض منذ أكثر من عشر سنوات، وأينعت الآن.

نحن مَدينون لجميع الشهداء، ونجدد عهدنا لهم بأن نحق كل أمانيهم التي استشهدوا من أجلها، ولم تصل إلى نهاياتها التي كانوا يتطلعون إليها، بتصعيد نضالنا حتى الوصول إلى النَّصر المؤزَّر.

نقدم تعازينا الحارّة إلى عوائل الشهداء ولعموم أبناء شعبنا.

وفيما يلي سجل الشهداء:

1 – الاسم الحركيّ: هارون

الاسم الحقيقي والنسبة: محمّد العلي

اسم الأم: عزيزة

اسم الأب: محمد صالح

مكان الولادة: الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 30 يناير/ كانون الثّاني 2022

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2 – الاسم الحركيّ: سيبان درباسيّة

الاسم الحقيقيّ والنسبة: مالك حسين

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: عبدو

مكان الولادة: الدرباسيّة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 30 يناير/ كانون الثّاني 2022

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3 – الاسم الحركيّ: خيري قامشلو

الاسم الحقيقيّ والنسبة: أدهم إبراهيم

اسم الأم: سلطانة

اسم الأب: شكري

مكان الولادة: عامودا

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 30 يناير/ كانون الثاني 2022

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4 – الاسم الحركيّ: سيبان ميادين

الاسم الحقيقيّ والنسبة: عبود السليم

اسم الأم: سناء

اسم الأب: عيد

مكان الولادة: دير الزور

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 26 يناير/ كانون الثاني 2022

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5 – الاسم الحركيّ: فايز

الاسم الحقيقي والنسبة: فوّاز الخلف

اسم الأم: يازه

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: دير الزور

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 30 يناير/ كانون الثاني 2022

(ف)