قسد تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته

وأصد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بشأن استشهاد 3 من مقاتليها أثناء تصديهم لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على الريف الشمالي لبلدة تل تمر، جاء فيه:

"تستمرُّ قوّاتنا في التصدّي لهجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته على مناطقنا، وتُبدي مقاومة كبيرة أمام وحشيّة الاحتلال، حيث لا يُميّز الاحتلال بين طفل أو امرأة أو شيخ كبير في السنّ، ويستهدف منازلهم بالأسلحة الثَّقيلة والمُحرَّمة دوليّاً، ما يُعَدُّ انتهاكاً لكُلّ المواثيق والعهود الدّوليّة، وخروجاً عن أخلاقيّات الحروب والصراعات، فهو لم يلتزم بأيِّ يومٍ من الأيّام باتّفاقيّتي وقف إطلاق النّار منذ توقيعها وإلى الآن.

إلا أنَّ قوّاتنا المُتسلّحة بعقيدة الدّفاع والحماية الذّاتيّة عن مناطقنا وأهالينا، لا تتهاون في ردِّ هجمات الاحتلال ومرتزقته على أعقابها. وفي يوم الإثنين 13/12/2021، وأثناء صَدِّ هجمات الاحتلال على الريف الشمالي لبلدة تل تمر، ارتقى عدد من مقاتلينا شُهداءَ، بعد أن أبدوا أسمى آيات البطولة والمقاومة في وجه قوّات الاحتلال التركيّ ومرتزقته.

وفيما يلي سِجلُّ الشُّهداء:

– الاسم الحركي: جهاد كوباني

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: جهاد حسن

اسم الأم: فريدة

اسم الأب: محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: شمال بلدة تل تمر في 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021

– الاسم الحركي: ديار كَسك

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: ياسين أكسي

اسم الأم: غربت

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: شمال بلدة تل تمر في 13 ديسمبر / كانون الأوّل 2021

– الاسم الحركي: فدكار كردستان

الاسم الحقيقيّ والنّسبة: عقيل رشّو

اسم الأم: زلوخ

اسم الأب: حنّان

مكان وتاريخ الاستشهاد: شمال بلدة تل تمر في 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نعزي عوائل الشهداء وشعبنا ومقاتلينا باستشهاد رفاقنا جهاد، ديار وفدكار، ونعاهدهم بتحقيق الأهداف التي قدّموا من أجلها حياتهم".

(ف)