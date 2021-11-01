قسد تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي في عين عيسى خلال شهر

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية حصيلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في منطقة عين عيسى، على موقعها الرسمي، أمس الأحد.

وجاءت الحصيلة كالتالي:

"يستمر جيش الاحتلال التركي بقصف مناطق في محيط بلدة عين عيسى وريف تل أبيض الغربي. حيث استهدف في الخامس من شهر تشرين الأول قرية الهوشان والطريق الدولي M4، ما أدى إلى إصابة أربع عناصر لقوات الحكومة السورية عبر استهداف سيارة زيل عسكري.

كما تصدت قواتنا بتاريخ الثامن من تشرين الأول لمحاولة تسلل على قرية الصليبي، جرح على إثرها أحد المرتزقة المتسللين إلى القرية.

بتاريخ 09/10 استهدف الاحتلال قرية الحويجة الآهلة بالسكان شرق عين عيسى بالمدفعية.

ولا يزال الاحتلال التركي يواصل قصفه على ريف تل أبيض الغربي وغرب مدينة عين عيسى وطريق M4 والقرى المحاذية للطريق، كقرية الخالدية وهوشان وقرية الدبس.

وبتاريخ 10/10 استهدف الاحتلال التركي كازية الاتحاد وطريق M4 الواقع شرق عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

بتاريخ 12/10 استهدف الاحتلال التركي محل تجاري في قرية الطرق الواقع شرق ناحية عين عيسى، ما خلف أضرار في ممتلكات المدنيين في القرية.

في تاريخ 12/10 استهدف الاحتلال التركي صوامع المشيرفة والكازية الشرقية وطريق m4 بالأسلحة الثقيلة.

بتاريخ 12/10 قام الاحتلال التركي باستهداف قرية صيدا من القاعدة التركية الموجودة غرب عين عيسى.

بتاريخ 15/10 عاود الاحتلال التركي قصفه على قرية الحويجة الواقعة شرق عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

كما استهدف الاحتلال التركي في ١٠/١٥، قرية أم البراميل مما خلف أضراراً في ممتلكات المدنيين في القرية.

وبتاريخ 22/10، استهدف الاحتلال التركي قرية أبو نيتاوا وطريق m4 غرب عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

بتاريخ 23/10، استهدفت القاعدة التركية الواقعة في قرية الصقير وشرق عين عيسى قرية الطرق بالقذائف وتسببت بأضرار مادية.

بتاريخ 26/10، عاود الاحتلال التركي قصفه على كل من صوامع المشيرفة والكازية الشرقية وطريق m4 بالأسلحة الثقيلة.

وبتاريخ 27/10، استهدفت القاعد التركية الموجودة غرب عين عيسى قرية صيدا بالأسلحة الثقيلة.

بتاريخ30/10 استهدفت القاعدة التركية الواقعة في قرية الصقير قرية الحويجة الآهلة بالسكان بالأسلحة الثقيلة.

بتاريخ 31/10 استهدف الاحتلال التركي قرية الحويجة بالأسلحة الثقيلة والقنابل الضوئية".

(س ر)

ANHA