قسد تكشف حصيلة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً كشف فيه حصيلة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا يوم أمس، جاء فيه:

"واصل الاحتلال التركي هجماته واعتداءاته الغادرة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، ولليوم الرابع على التوالي، مستخدماً الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة، موقعاً المزيد من الإصابات والخسائر في المنشآت الحيوية والبنى التحتية.

وكانت حصيلة اليوم الرابع للاعتداءات على الشكل التالي:

- عدد مرات الاستهداف بقذائف المدفعية والهاون: /31/ مرة.

- عدد غارات الطيران الحربي: غارتان.

- عدد القذائف التي سقطت: /55/ قذيفة، منها /29/ قذيفة مدفعية ثقيلة.

- عدد مرات الاستهداف بأسلحة الدوشكا: مرة واحدة.

- عدد النقاط العسكرية التي تم استهدافها: /3/ نقاط.

- عدد المصابين بين صفوف المدنيين: مدني واحد.

- عدد المنشآت التي تم استهدافها: خزان نفطي واحد.

وجاءت التفاصيل على الشكل التالي:

- مدينة ديريك وريفها:

في تمام الساعة (18:00) استهدف الاحتلال التركي بـ/7/ قذائف هاون قرية “كردميه” الواقعة على الخط الحدودي والتابعة لمدينة “ديريك”، كما استهدف قرية “عين ديوار” بـ/10/ قذائف هاون، حيث أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية ولم تسفر عن أية أضرار.

وفي الساعة (22:30) شن الطيران الحربي للاحتلال التركي غارةً جوية استهدفت فيها أكاديمية الشهيدة “نسرين” لقوى الأمن الداخلي في قرية “حمزة بك”، جنوبي مدينة “ديريك” بـ/15/ كم، وأسفر الاستهداف عن استشهاد وجرح عدد من أعضاء قوى الأمن الداخلي، تم نقلهم إلى المشافي.

- مدينة منبج وريفها:

في الساعة (23:15) استهدف الاحتلال التركي الجبهة الأمامية في منبج، حيث قصف قرى “صيدا، الهوشرية، التوخار، قورت ويران، عون الدادات، وأم جلود” بـ/13/ قذيفة مدفعية ثقيلة وهاون، ولم تسفر عن أضرار.

- بلدة عين عيسى وريفها:

في الساعة (22:49) استهدف الاحتلال التركي منازل المدنيين في بلدة عين عيسى بقذائف المدفعية الثقيلة.

في الساعة (22:49) استهدف الاحتلال التركي بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية “الخالدية” بريف عين عيسى.

في الساعة (23:00) استهدف الاحتلال التركي مخيم عين عيسى بأسلحة الدوشكا.

في الساعة (22:42) استهدف الاحتلال التركي نقاط قواتنا في جبهة عين عيسى بقذائف المدفعية الثقيلة، حيث قصفها بـ/4/ قذيفة هاون و/3/ قذائف مدفعية ثقيلة.

في الساعة (21:45) استهدف الاحتلال التركي القرى التالية بقذائف المدفعية:

قرية “هوشان”، بـ/4/ قذائف مدفعية.

قرية “الخالدية” بقذيفتي مدفعية.

نقطة عسكرية بـ/4/ قذائف.

- مدينة كوباني وريفها:

في الساعة (22:30) استهدف الاحتلال التركي قرى “خربيسان وجيشان” بـ/4/ قذائف مدفعية ثقيلة.

وفي الساعة (22:15) استهدف الاحتلال التركي قرى ريف كوباني الغربي، على الشكل التالي:

قرية “تل شعير” بقذيفة هاون.

قرية “سليم” بقذيفة هاون.

قرية “خرخري” بقذيفة هاون.

قرية “جلاخي” بقذيفة هاون أيضاً.

في الساعة (23:00) استهدف الاحتلال التركي قرية “زور مغار” بقذيفة هاون.

ولم يسفر القصف على قرى كوباني عن أي أضرار.

مدينة قامشلو وريفها:

في الساعة (22:27)، شن الطيران الحربي للاحتلال التركي غارة جوية على خزان للنفط جنوبي بلدة “تربه سبيه” والذي يقع على مسافة /3/ كم منها، وأسفر القصف عن جرح مدني وأضرار مادية.

وفي الساعة (22:35) استهدف الاحتلال التركي بقذائف الهاون قرية “تل زيوان” الواقعة بين قريتي “تل كيف” و”دوبان” شرقي مدينة القامشلي بـ/6/ كم، إلا أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية.

وفي الساعة (00:35) استهدف الاحتلال التركي بقذائف الهاون قرية “حرم الشيخ” غربي مدينة القامشلي بـ/11/ كم، ولم يسفر القصف عن أي أضرار.

- مدينة عامودا وريفها:

في الساعة (23:30) استهدف الاحتلال التركي بقذائف الهاون بلدة “زركان” والقرى التالية “المشيرفة، تل حرمل، وقرية الربيعات”، ولم يسفر القصف عن أية أضرار".

(ف)